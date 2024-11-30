Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon\'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Uraloğlu, Trabzon'daki tünel ve bağlantı yolu projelerini inceledi, trafik rahatlayacak.

30.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Kanuni Bulvarı- Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından AK Parti Akçaabat 8. İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada partililerle buluşan Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon'da Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Şu anda Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş 3 geliş şeritli olmak üzere bin 970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli'nde bugüne kadar her iki tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdik. Sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşme sağladık. Tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak aç kapa yapılarının da imalatlarına başladık. Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu'nu Trabzon-Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli girişi üstgeçit köprüsünü de tamamladık" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp, Trabzon- Gümüşhane Devlet Yolu'na bağlantısı olacak Kanuni Bulvarı projesine entegrasyonunu sağlayacak Değirmendere Tünel hattının tamamlanmasıyla sahil yoluna bağlantı ve Değirmendere mevkisindeki trafiğin rahatlayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu'na da değindi. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerimiz de sürüyor. Projeyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat- Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliğini sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca Trabzon'un sanayi, ticaret ve

turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Hava Kirliliği, Değirmendere, Politika, trabzon, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
08:23 Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı
08:08 Sevilen dizinin final sebebi belli oldu Sevilen dizinin final sebebi belli oldu
08:02 Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler’e su vermemişler Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler
07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
03:46 Gazze’de son 24 saatte 100’e yakın Filistinli öldürüldü Gazze'de son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü
00:56 Samsun’da tost kavgası Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı Samsun'da tost kavgası! Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı
00:10 Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği Rusya Ordusu Halep’e operasyon başlattı Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 21:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.