Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük altyapısı sayesinde dünyada en büyük gelişme ve büyüme gösteren, ihracat rekorları kıran bir ülke haline geldiğini söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada partililere yönelik yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bütün dünyanın gıpta ettiği, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten bazılarının hayal dediği pek çok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Ulaşım hamlesini arttırarak devam ettirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, bu sorumluluğun bilinciyle 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını anlattı. İktidara geldiklerinde Türkiye'nin yetersiz ulaşım altyapısının bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 6 bin kilometrelik bölünmüş kalitesiz, güvensiz yol ağını 28 bin 400 kilometreye çıkarttıklarını vurguladı.

Turizm, ticaret ve ihracatın gelişmesi için karayolu ağının önemine işaret eden Karaismailoğlu, "Karayolu ağını 28 bin 400 kilometreye çıkartmak her yiğidin harcı değildir. Bu büyük bir başarıdır. Büyük altyapı sayesinde Türkiye bugün dünyada en büyük gelişme ve büyüme gösteren, ihracat rekorları kıran bir ülke oldu. Havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardık. Yolcu sayısını 210 milyonun üzerine çıkardık. 5 bin kilometrelik demiryolu ağında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Deniz ve yat limanlarında da muazzam gelişme oluyor. Ulaştırma ve alt yapı projeler akarsu gibi hareket ve bereket getiriyor. Üretim, istihdam ve ticareti geliştiriyor." dedi.

Projelerin yüzde 80'inin devlet bütçesinden, yüzde 20'lik bölümünü kamu özel iş birliği yani yap işlet devret yöntemiyle yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bu projeler, ulaştırma altyapısı sayesinde yıllık 13,4 milyar dolarlık yakıt ve zamandan tasarruf sağlıyoruz. Karayoluna yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık 22 milyar liralık tasarruf ettik. Biz bunlarla uğraşırken muhalefette görevini yapıyor akla, hayale gelmeyecek yalan rakamlarla milletin aklını karıştırmaya çalışıyor. Onlarda hizmet yok, laf çok. Biz işimize bakıyoruz. İşimiz halka hizmet. Yaptığımız yatırımların da karşılığını alıyoruz. Dünyanın en büyük büyüme rakamları, ihracat rekorları kırıyoruz." diye konuştu.

"Güvenli, akıllı yollar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz"

Türkiye'nin uzayda da gücünü hissettirdiğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"20 yıl önce Türkiye bir yılda 2 tane uydu gönderecek deselerdi insanlar gülerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem yatırımları yaparken uzaya 2 uydu gönderdi. Bunlar da yeni nesil uydular. 35 yıllık ömrü olan dünyanın 3'te 1'inden fazlasını kapsama alanına alan kıymetli uydular. İnşallah Türkiye 2023'de kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacak. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz."

Türkiye'de taşıt hareketliliğinin yüzde 70 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenli, akıllı yollar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz. Bir canın bedeli tabii ki olamaz ama yaptığımız bu güvenli, akıllı yollar sayesinde yılda 12 bin vatandaşın canını kurtardık. Adeta trafik canavarı resimlerini yollardan kaldırdık, televizyonlardaki kaza haberlerini unutturduk vatandaşlarımıza. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Antalya'da 476 kilometrelik bölünmüş yol yaptık. 2023'de bunu 900 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz. Antalya'ya ne yapsak azdır. Antalya'ya geçtiğimiz günlerde havalimanı ile ilgili bir ihale yaptık. Bütün dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Yatırımcıları, bürokratları tehdit eden muhalefete ders gibi bir ihale yaptık. Kentin havalimanın da büyümesi gerekiyordu. 765 milyon avroluk iç ve dış hatlar terminalleri ve ilave apron alanları yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasının yine bir kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırımı, yatırımcıya yaptırıyoruz ve de üstüne 25 yıllık işletmesi sırasında ondan 8,5 milyar avro devlete kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25'ini yani 2 milyar 138 milyon avro da 90 gün içerisinde peşin olarak devletin kasasına girecek."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından partisinin ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.