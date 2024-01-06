Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bayrampaşa\'da vatandaşlarla bir araya geldi

Bayrampaşalılarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sağmalcılar Cezaevi ilçenin ilk isimde öyle kurulmuş bildiğim kadarıyla, orada kentsel dönüşüm yapılmış onun devam ettirilmesi lazım. Ödevimizi aldık dersimize çalışacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kocatepe Cami'nde Bayrampaşalılar ile öğlen namazını kılan Bakan Uraloğlu, namazın ardından İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfı (İLKSEÇ) öğrencileri, cami cemaati, kanaat önderleri ve vatandaşlarla beraber çay içerek sohbet etti. Sohbetin ardından Bakan Uraloğlu, Sağmalcılar Devlet Hastanesi yanında bulunan otoban üzerine proje hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, Bayrampaşa'da bulunan Rumeli Türkleri Derneği'ni ziyaret etti.

"Ödevimizi aldık dersimize çalışacağız"

Rumeli Türkleri Derneği'nde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloglu, "Bugünkü ziyaretimiz Bayrampaşa'ya ayırdık. Belli etkinlikler yaptık. Sizlerle beraberiz. Ben biraz bilgi aldım birçok öğrenciye burs veriyorsunuz. Belirlenmiş ailelere yardım ediyorsunuz. Biz sadece bunun daha iyisini yapma yeteneğine sahibiz biz buna talibiz. Siz Bayrampaşa ve İstanbul'da yükünümüzü artırın biz ondan şikayetçi olmayacağız. Yerinde inceleme yaptık. Bayrampaşa'nın gündeminde oturdu. 3 ay önce Çamlıca Kulesi'nde bizim Anadolu tarafındaki belediye başkanlarıyla istişare toplantısını yapmıştık. Orada bize anlatmıştı. Bizde yerinde görme şansımız oldu. İhtiyacı gördük arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Bu süreci yürütüyoruz. Buranın meşhur Sağmalcılar Cezaevi ilçenin ilk isimde öyle kurulmuş bildiğim kadarıyla, orada kentsel dönüşüm yapılmış onun devam ettirilmesi lazım. Ödevimizi aldık dersimize çalışacağız" dedi. - İSTANBUL