Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

02.08.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz. Bakın ama hiç kimse de dokunulmaz değil." dedi.

Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzunlarından biri olan 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'ni bölgede hayata geçirdiklerini söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamlamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığındaki hükümetlere nasip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapımı devam eden Güney Çevre Yolu ve Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak projeleri ile raylı sistem projesi çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Hizmet siyasetine odaklandıklarının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Yani eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz. Ama hiç kimse de dokunulmaz değil. Biz hesap vereceğiz. Nasıl hesap vereceğiz; Bir, size, milletimize hesap vereceğiz. Sonra hukuka gerekirse hesap vereceğiz. Onun için yaptığımız her şeyi hem vicdana uygun hem de hukuka uygun yapmak zorundayız. Elbette sorumluluk alacağız, elbette risk alacağız. Yarın hesap sorulacağını elbette bileceğiz. Biz bu saikle, yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz."

Uraloğlu, "Gereği yerine getirilmeyen bir işten size bahsedeyim, İstanbul'da Ümraniye Finanskent ve oradan devam eden metroyla ilgili" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu geçtiğimiz günlerde finans kuruluşunun ismini de vererek zikrettim ama onlar ulaştı 'Lütfen bizim ismimizi vermeyin' dediler, hadi vermeyeyim isimlerini ama Avrupa'da önemli bir yatırım ve finans kuruluşundan alınmış olan tamı tamına 60 milyon avroluk bir para ortada yok. Böyle bir şeyle ben meslek hayatımda karşılaşmadım. Siz bir finans kuruluşundan para alıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve o 60 milyon avroluk imalat yapıldığı halde, Türkiye'nin en büyük üç tane firması yaptığı halde siz o parayı oraya ödemediniz. Ondan sonra da çıkıp konuşuyorsunuz. 'Allah sizleri ıslah etsin' diyeyim, ben ne diyeyim. Ama elbette bunların hesabını biz soracağız, sormaya devam edeceğiz hiç kimse kusura bakmasın. Eğer bir hesap verilebilirlik varsa buyurun bunların hesabını verin, kimseye çamur atmaya uğraşmayın. Bakın biz asla kimseye çamur atmıyoruz. Biz Allah indinde de hesap vereceğimizi bildiğimiz için eleştirirken de vicdani eleştiriyoruz gerçekten."

Geçmişin zihinde canlandırılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Niye? Onu hem yaşadık hem de bir dünya hatıramız var. Ama geleceği yaşamak. Şimdi ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimin ne olduğundan bağımsız, elbette benim kendi adıma bir çok düşüncelerim var, yapmayı planladıklarım var vesaire. Allah hepimize sağlıklı, sıhhatli ömür versin. O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu yaşıyorum, ben bunu Rabb'imden niyaz ediyorum. Seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini, gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum. Biz iyi niyetle yola çıktık, Allahutaala bizi bu yolda muvaffak etsin. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, AK Parti, trabzon, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı Zeytin bahçesini sularken bulduğu cisim asırlık top mermisi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü 26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü Sokak kedisini dakikalarca eziyet ederek öldürdü

17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
23:55
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı
Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
23:03
Kolombiya’da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
22:49
FBI’ın, Trump’ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
FBI'ın, Trump'ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi
22:43
Husiler, Tel Aviv’deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
22:25
Ankara’da korkunç kaza Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
22:14
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
21:33
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
21:11
Adana’da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
21:07
Kartal’da film platosunda yangın Paniğe neden oldu
Kartal'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 18:06:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.