Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cibuti\'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun yeni iş birliği çalışmaları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Cibuti'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere 4-6 Şubat 2024 tarihlerinde Cibuti'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, 5 Şubat Pazartesi günü, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile yapacağı ikili görüşmenin ardından Türkiye-Cibuti KEK 5'inci Dönem Toplantısı'na katılacak.
Toplantıda, Türk heyetine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti heyetine ise Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf başkanlık edecek. Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ortak fayda ilkeleri temelinde artırma ve geliştirme yolları gözden geçirilecek. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yasal çerçevenin tamamlanması gibi konuların görüşülmesinin yanında tarım, su, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, bilim, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi alanlarda mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi üzerinde çalışılacak.
Bakan Uraloğlu, KEK 5'inci Dönem Toplantısı'nın ardından Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh tarafından kabul edilecek. Uraloğlu, Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Mohammed Ahmed Awaleh ile birlikte Cibuti'nin kalkınması için gerçekleştirilen projelerin en önemlilerinden biri olan Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın resmi açılış törenine katılacak. Uraloğlu, 6 Şubat Salı günü de Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohammed ile bir araya gelecek. Cibuti Şehrindeki İstanbul Meydanı'nın açılış törenine de katılacak.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacak. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Öte yandan Bolu ve Antalya'da da aday çıkarma kararı alındı.
Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
Son Dakika › Politika › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cibuti'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?