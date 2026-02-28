Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon\'da partililerle iftarda bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Uraloğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen "Dünden Bugüne Teşkilat İftarı" programında, AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana milletin emaneti olan Türkiye'yi her alanda yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattıklarını ifade eden Uraloğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek proje üzerine proje, reform üzerine reform yaptıklarının altını çizdi.

"Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara hep beraber imza attık" diyen Uraloğlu, Türkiye'nin sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda çağ atladığını ifade etti."

Sağlık ve eğitimde yapılan yatırımlara işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde göğsümüzü gere gere dimdik durduk. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, ANKA'larımızı, Akıncı'larımızı düşmana korku verecek şekilde ürettik. Milli savaş uçağımızı da inşallah üretiyoruz. Türkiye'nin bayrağını gökyüzünde daha güçlü dalgalandırıyoruz. 24 yıl önce 'Ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, insanımız yüksek hızlı trenlerle seyahat edecek, Türkiye küresel hava yolunun merkezlerinden biri olacak, İstanbul Boğazı'nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalarla geçilecek' dediğimizde bazıları buna inanmamış hatta kendilerine göre alay etmişlerdi ama bugün bu dediklerimizin hepsini yaptık."

Uraloğlu, 2002'den itibaren sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 355 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarına kadar dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. TÜRKSAT 6A'yı bitirdik, şimdi TÜRKSAT 7A ile inşallah yolumuza devam edeceğiz. 5G'yi inşallah 1 Nisan'da hayata geçireceğiz ve 2 yıl içerisinde bütün ülkemizin geneline yaymış olacağız."

Trabzon'da ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık yatırım yapıldı

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettiklerini, Boztepe tünellerini ulaşıma açtıklarını belirten Uraloğlu, şehir içi trafiğe nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaşıldığını, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun ise birinci etabında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlattı.

Uraloğlu, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Demiryolu Projesi çalışmalarını Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayacak şekilde başlattıklarını vurgulayarak, "Bu çalışmalarımıza Kırıkkale'den başladık. İnşallah bu sene de Çorum-Samsun arasının ihalesini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti son ziyaretinde yeni havalimanı müjdesi verdiğini anımsatan Uraloğlu, yeni Trabzon Havalimanı inşaatının ihalesinin ve yer tesliminin yapıldığı dile getirdi.

Uraloğlu, bu yatırımların Trabzon'un geleceğine, gençlerin yarınlarına ve Türkiye'nin kalkınmasına atılan imzalar olduğunun altını çizerek, "Trabzon güçlenirse Karadeniz yükselir, Karadeniz yükselirse Türkiye daha da güçlü olur. Biz bu şehrin evlatlarıyız, biz bu şehrin hizmetkarlarıyız. Bu topraklara, bu insanlara, bu bayrağa hepimiz bugünkü durumumuzu borçluyuz, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"28 Şubat bin yıl sürecek" denildiğine işaret eden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 yıllık bir sürede onu tarihin çöplüğüne attı. Onları da bu ülke, bu millet yargıladı ve gereken dersi de verdi. Bundan sonra kimse buna cesaret edemeyecektir. Onun için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Biz onunla yol yürümekten mutluyuz, gururluyuz. Allahuteala onu başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı."

Programa, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.