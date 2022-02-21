Üye Girişi
Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı - Son Dakika

Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı

21.02.2022 11:22
Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türksat'ın e-Devlet altyapısı kurma deneyimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) taşıdığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türksat'ın e-Devlet altyapısı kurma deneyimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) taşıdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de e-Devlet Kapısı'nı işleten Türksat'ın e-KKTC Projesi'nde de ana yüklenici olduğu belirtilerek, "Proje ile tüm kamu hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunularak, vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda sunulmasına yönelik altyapının ülke düzeyinde oluşturulması hedefleniyor. KKTC, e-Devlet altyapısı ile adada büyük sorun olarak gösterilen bürokrasiyi sona erdirmeyi planlıyor" denildi.

'TEK NOKTADAN GÜVENLİ ERİŞİM SAĞLANDI'A'dan Z'ye tüm katmanları ile birlikte Türksat Bilişim'ce tasarlanarak kurulan KKTC'nin e-Devlet altyapısının yazılım, mimari ve tasarım anlamında baştan uca planlanması ve yürütülmesinin de Türksat Bilişim tarafından sağlandığı ifade edilerek, şöyle denildi: "KKTC için yüksek katma değere sahip olan proje ile ilk etapta 25 kamu hizmeti 13 Belediye Belge Doğrulama Hizmeti ve 7 Tekil Oturum Açma (SSO) hizmeti elektronik ortama taşınırken, söz konusu tüm hizmetlere e-Devlet kapısı aracılığıyla tek noktadan güvenli erişim sağlanmaya başlandı. Program kapsamında tüm projeler, KKTC kurumlarının yürürlükteki ilgili yönetmeliğine, mevzuatına ve iş süreçlerine uygun olarak geliştirilmeye başlandı. Kamu kurumlarının bürokratik süreçlerinde büyük oranda iyileştirme sağlayan ve belge yönetimini dijitalleştiren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Projesi de KKTC e-Devlet Programı ile KKTC'de hizmete alındı. Tüm kurumlar arasında hızlı, güvenilir ve şeffaf evrak alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlayan ve Türksat tarafından geliştirilen EBYS ile resmi belge akışlarının güvenli bir şekilde üretilmesi, merkezi kayıt altına alınması, arşivlenmesi, erişilmesi ve rapor alınabilmesi sağlanıyor. Başta Türkiye'de olmak üzere 100'e yakın kurum ve kuruluşta kullanılan EBYS ile fiziki kağıt kullanımının da önüne geçilerek zaman ve maliyet tasarrufu yapılırken günlerce süren bürokratik süreçler de dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor."

Açıklamada ayrıca Türksat AŞ'nin e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini anahtar teslim olarak uluslararası alana da taşıdığı ve bu tecrübenin başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere farklı ülkelere de taşınmasının planlandığı kaydedildi.


YORUMLAR
500
Ülker, S&P Global'in 'Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi' listesinde ikinci kez yer aldı Ülker, S&P Global'in "Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi" listesinde ikinci kez yer aldı Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı İSLAMABAD - Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde onuruna verilen yemeğe katıldı

Türkiye, Türksat, Kıbrıs, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini KKTC'ye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement