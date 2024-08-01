Ulaştırma ve Sağlık Bakanları Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaretlerine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

Başkan Genç, bakanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kentte devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Ziyaret hediye takdimi, bakanların şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON