AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Ağalar Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, yerel seçimler öncesi Ağalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ulupınar, 2002'den bu yana süregelen siyasi yolculuğuna atıfta bulunarak, vatandaşlardan destek ve dualarını istedi. Mahalle sakinleriyle yapılan toplantıda, bölgedeki heyelan riski, aydınlatma sorunları ve altyapı eksiklikleri gibi önemli konular gündeme geldi.
Ulupınar, Devrek Belediyesi'nin son 5 yıldaki yönetim zafiyetini eleştirdi ve mevcut belediye hizmetlerinin yetersizliğini vurguladı. 200 milyon lira borç bırakıldığını belirterek, buna rağmen umutlu ve iddialı olduklarını söyledi.
Seçim vaatleri arasında, altyapı yenileme, kamu yatırımlarını artırma, geri dönüşüm tesisleri kurma ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme projeleri yer alan Ulupınar, "Biz kazanmayacağız, Devrek kazanacak" diyerek, seçimlerin sadece bir partinin zaferi olmayacağını, bütün Devrek'in kazanımı olacağını ifade etti.
Seçmenlere dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yaparak, kararlarını bilinçli şekilde vermeleri çağrısında bulundu.
Ulupınar şöyle devam etti:
"Seçime az bir zaman kaldı. Bu seçimlerde sizlerden desteklerinizi istiyorum. Bizden destek ve duanızı esirgemeyin. 2002'de siyasete başladık. O zamandan buyana bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizler de her zaman iyi günde, kötü günde sizlerle beraber olduk. Devrek'in sorunlarını, mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Muhtarımla görüştük. En büyük problem burada heyelan problemi var. Yukarıdaki suların ıslah edilmemesi nedeniyle Allah muhafaza burada da Karşıyaka'daki gibi bir durum yaşanabilir. Sonra Çatalceviz'den bir yaya yolu talebi var. Aydınlatma problemimiz var. Aslında bütün ilçede olan sorunlar burada da aynı. Devrek'te yağmur yağdı gördünüz. Yağmurda rögarlardan su geldi. Şu anda ilçede altyapı yok. Altyapının yenilenmesi lazım. Her taraftan ırmağa, dereye kanalizasyon akıyor. İlçede kamu yatırımları bakımından bir hayli geriye gitti. Biz de arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. 5 aday adayı arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlarımızın hepsi yanımızda. Bizi destekliyorlar. Devrek'te de yönetim zafiyeti var. Belediyemizin maalesef son 5 yılda yaptıkları ortada. İnsanlarımız dediler ki 'geç, taşın altına elini koy. Dışarıdan konuşmakla bu iş olmaz.' Belediye başkanının bir sloganı var. Diyor ki 'Az laf çok iş.' Ben onu güncelledim. Az iş çok para. Onlara göre öyle. Maalesef onlara göre öyle. Bir seyir terasımız var göçtü kapalı. Saat kulesi var. Onun dışında ben yapılan bir şey görmüyorum. Nankörlük edemem. Hainlik edemem. Varsa var diyeyim. Ama biz zamanında 2002-2004'te siyasete başladığımızda o zaman Batı Karadeniz Bölgesi'nin en modern terminalini yapmıştık. Hastanemizi yapmıştık. Stadyumu yapmıştık. Pazaryerini yapmıştık. Şu anda belediyenin hizmet binası bile yok. Bizim yaptığımız terminalle hizmet veriyorlar. 200 milyon lira da borç bıraktılar. Ama üzülmeyin karamsarlığa kapılmayın biz bu işin üstesinden geliriz. Çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri seçim almak için yayınlamadık. Biz bunları yapmak için yayınladık. Beş yıl içerisinde yapacağız. Aslında biz kendi kendimizi bağlıyoruz. Beş yıl içinde yapacağız diyoruz. Zonguldak'ta yapılanları görüyorsunuz. 200 milyon borç var. Önce bakanlıklardan yardım alacağız. Belediye imkanları ile bakanlık imkanlarını birleştireceğiz. Devrek'in bir potansiyeli var. Devrek gerçekten her bakımdan geriye gidiyor. Mevcut başkan belediye imkanlarını da kullanıyor ona rağmen seçimi biz açık ara alacağız. Ben bunu vatandaşlarımızda görüyorum. Gittiğim yerlerde vatandaşlarımızın bakışından görüyorum. Belediye hizmet binasının bulunduğu yeri yıkıp meydan yapacağız. Kaymakamlık binasını da yıkıp meydana katacağız. Bütün bu kamu kurumlarını orman işletmesinin oraya taşıyacağız. Onu da İçişleri Bakanlığı'na yaptıracağız. Şişeleme tesisi kurulacak. Buradan çok ciddi gelir elde edeceğiz. Karşı taraf iş sözü veriyor. Sakın ola itimat etmeyin. Zaten haddinden fazla aldılar. Verdikleri söz de çok fazla. Bunları yerine getirmeleri mümkün değil. Ama biz beş yılda işsiz bırakmayacağız. Geri dönüşüm tesisi kuracağız. Devrek nereden nereye gelir. Romanlarla beraber yapacağımız geri dönüşüm tesisinden gelir elde edeceğiz. Irmaktan elektrik üreteceğiz. Güneşten elektrik üreteceğiz. Birtakım yatırımları da bakanlıklara yaptıracağız. Yüzme havuzu çok yakın bir zamanda hizmette. Emniyet müdürlüğünü bakanlık yapıyor. Onu da şehrin dışına alacağız. İstiklal okulu yıkıldı. Oraya da park yapacağız. Şehir içindeki resmi kurumları şehir dışına alacağız. Devrek'te bir tane otopark var. Akıllara zarar. Biz onu pazartesi günü kullanamıyoruz. ya onu yıkmamız lazım ya da pazarı yıkmamız lazım. Biz başka yere otopark yaparak o sorunu da ortadan kaldıracağız. Biz zamanında Batı Karadeniz'in en modern stadını yaptık. 20 gün sonra başkanı değiştirme vakti. Karşıyaka'da sel oldu. Kaymakam bey diyor ki AFAD'dan uyarı var. Stantları kaldırın diyor. Konser yaptılar. Stantları kaldırmadılar. Asma köprüyü götürdü. Rögarlar temizlenmemiş tıkalıymış. Yakında tuvaletlerden lağım gelirse şaşırmayın. Her taraf toz toprak. Ama borç kademe kademe arttı. Ben diyorum ki başka partili seçmenlere de sesleniyorum. Bir yanlış var. Buna ortak olmayın. Bir oyun vebali var. Bu yerel seçim önce dürüstlük. Önce Devrek, ona göre karar verin. Takım tutmuyoruz. ya mevcut toz toprak düzeni devam edecek. Şu anda faturaları ödeyemiyorlar. Tıkandılar. En ufak alnımızda nokta kadar leke yok. Yoksa buraya karşınıza çıkamazdık. Biz kazanmayacağız, Devrek kazanacak. Mevcut başkan çıkarsa o kazanacak. Partisi de kazanmayacak. Devrek kazanmayacak. O ve yanındakiler kazanacak. Biz birbirimizin ayakkabı numarasını biliyoruz. Nereden nereye geldiler. Ne de gönüllere girebildiler."
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Son Dakika › Politika › AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Ağalar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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