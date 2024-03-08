AK Parti\'nin Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Politika

AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, ilçede mahalle sakinleri ile aile çay bahçesinde bir araya geldi. Ulupınar Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, "Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız kimse kalmayacak" diyerek, tüm vatandaşlara ulaşma sözü verdi. 31 Mart'ta "Yeniden Devrek" diyerek şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.

Devrek ilçesinde aile çay bahçesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ulupınar; "Saygıdeğer mahalle sakinlerim, çığ gibi büyüyeceğiz, çünkü Devrek hizmete susamış. 2002'den bu yana bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizdeki sevgi ve heyecan böyle olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artarak devam edecektir. Salonlara sığmıyoruz. AK Parti kurulduğundan beri Zonguldak'ta Devrek birinci olmuştur, sizlerin sayesinde. Bundan sonra da inşallah beraber güzel işler başaracağız. 12 seçime girmiş bir kardeşiniz olarak biz vatandaşlarımızın bakışından, konuşmasından anlarız" dedi.

"Devrek arada bir değil, her zaman sevdamız"

Ulupınar, "Buradan soruyorum. 40 milyon borcu 200 milyon liraya nasıl çıkardın? Bana cevap ver" diyerek şöyle devam etti:

"Bizi gören her yüz kişiden 98'i sarılıyor. Bu bize olan sevgiden ziyade mevcut başkana olan tepkidendir. Mevcut başkan ne şehri imar edebilmiş ne de gönüllere girebilmiş. Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. Tıpkı 2004'teki gibi problemli bir belediye devralıyoruz. Şimdi iflas etmek üzere olan bir belediye devralacağız. Burada soruyorum 40 milyon borcu 200 milyon liraya nasıl çıkardın bana cevap ver. Sayın başkan 160 milyonluk bu ilçeye ne kazandırdın bana cevap ver. Değerli kardeşlerim seyir terası kapalı, çökme riski var. Bir saat kulesi, onun haricinde, bu belediye başkanı 13 vaatte bulundu. 10 tanesini gerçekleştirmemiş. Soruyorum, Heyelan zedelere konutları ben yaptırdım diyor, doğru değil, devlet yaptırdı. Mekekler sosyal tesisini "Ben yaptırdım" diyor, doğru değil. Vatandaşlar, milli eğitim ve özel idare yaptı. Tarım ürünleri projesi vardı yapıldı mı, hayır? Hayvanat bahçesi projesi vardı yapıldı mı? Hayır. Hamam yapacağım dedi, yapıldı mı? Hayır. Devrek Belediyespor tesisi Mesut Özil tarafından yaptırıldı, onu da "Ben yaptım" dedi, doğru mu? Hayır. Cumhuriyet Meydanı Sayın Semerci döneminde yapıldı, onu da "Ben yaptım" diyor, doğru mu? Hayır. Bayrak Tepe Projesi vardı, yapıldı mı? Hayır. Arasta Çarşı Projesi vardı yapıldı mı? Hayır. Eski Anaokulu Projesi vardı, yapıldı mı? Hayır. Egemenlik Mesire Alanını da "ben yaptım" dedi, doğru mu? Hayır. Devrek Şehitler Anıtı, Çocuk Parkı Projesi ve Devrek Yaşam Projesi vardı, yapıldı mı bunlar? Hayır. Ücretsiz WİFİ projesi, Devrek Kart Projesi vardı, yapıldı mı? Hayır. O zaman nasıl güveneceğiz?!

"Sebepsiz zenginleşme var"

Belediyenin iki çalışanının cezaevinde olduğunu bir çalışanının denetimli serbestlik ile dışarıda olduğunu söyleyen Ulupınar, "Ne yapıldı biliyor musunuz? Sebepsiz zenginleşme var, 160 milyon borç yapıldı. Kıymetli kardeşlerim belediyenin 2 çalışanı cezaevinde. Bir çalışanı denetimli serbestlikle dışarıda, daha önce bir çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Sen bunlar bu işleri yaparken neredeydin kardeşim? Neden bunlara göz yumdun? Tüm zamanların en beceriksiz başkanı görev başında. Kaymakam beyin uyarıları var, AFAD'ın uyarıları var, sel uyarısı yapıldı, ama ne yaptılar? Konser yapıldı. Uyarıları dinleselerdi bu kadar zarar olmayacaktı. Karşıyaka'yı toparlayamadı, orayı devlet toparladı. 2 tane personel görevlendirildi, 60 tane iş makinasını devlet gönderdi, Karşıyaka'yı devlet toparladı. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Er ya da geç hukuka da Allah'a da hesap vereceksiniz. İşçileri tehdit ediyorlar, müteahhitleri tehdit ediyorlar, esnafları tehdit ediyorlar. Ne yaparsan yap 23 gün sonra yoksun. Hem de tarihi bir fark yiyeceksin. Kıymetli kardeşlerim, 2004'te bu kardeşiniz görevine geldi. Belediye çalışanlarının %90'ı bana oy vermemişti. 2009'da ise yüzde 90'ı bana oy verdi. Çünkü neden? Onlar biz geldikten sonra ikramiyelerini almaya başladı, maaşlarını almaya başladı, biz geldikten sonra onlar kıdem tazminatlarını almaya başladı. Hepsi ev araba sahibi oldu. Kıymetli kardeşlerim böyle giderse Devrek Belediyesi maaş ödeyemeyecek hale gelecektir, esnaflara olan borçlarını ödeyemeyecek hale gelecektir. Devrek Belediyesi aç gözlü yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormazsak insan değiliz. Hiç bir işçi kardeşimizin ekmeği ile oynamadık oynamayız. Ne konuşuluyor? Yolsuzluk, usulsüzlük. Devrek'te hizmet değil yolsuzluk konuşuluyor. Üçlü çete var, bunlardan hesap soracağız. Bu millette bunlara gereken dersi verecektir. Devrek yol ayırımında; ya dürüstlük ya yolsuzluk. ya temizlik ya toz toprak çöplük. Devrek sokakları yıllardır yıkanmıyor, köpeklerden geçilmiyor, hizmet yok. Otuzlu yaşlarda başarmıştık, bugün bu tecrübeyle çok daha iyisini yapacağız. Tüm projelerimizde bakanlıklarımızdan destek alacağız. Kıymetli kardeşlerim belediye yer gösterir, hükümet yatırımlar yapar. Biz adliyeyi, öğretmen evini, hastaneyi, huzur evini, engelsiz yaşam merkezini, jandarmayı, yurtları, fen lisesini, terminal, Pazar yerini bu şekilde yaptık, daha fazlasını yapacağız. Belediye başkanına buradan sesleniyorum: Meydan boş değil, Devrek sahipsiz değil. İftira sataşma olduğunda misliyle karşılık vereceğiz. Kimseye iftira atmıyoruz, gerçekleri konuşuyoruz. Devrek'i rezil ediyorsun, artık yeter. Çok güzel projelerle geliyoruz. 3 etap TOKİ yapacağız. Hamam yapacağız, otopark sorunumuz var, otopark yapacağız. Şehrin altyapısını yenileyeceğiz. Şehrin trafik sorununu çözeceğiz. Devrek'i önce temizleyeceğiz, sonra düzenleyeceğiz sonra da güzelleştireceğiz. Memlekete borcumuz var, bu borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK