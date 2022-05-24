Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü

24.05.2022 14:30
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü

Milli Mücadele'nin ruhunu canlı tutmak amacıyla "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü" için Samsun'dan yola çıkan gençleri Kavak'ta Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu karşıladı.

Milli Mücadele'nin ruhunu canlı tutmak amacıyla "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü" için Samsun'dan yola çıkan gençleri Kavak'ta Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu karşıladı.

Milli Mücadele'nin ruhunu canlı tutmak amacıyla Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı Samsun-Kavak- Havza güzergahını yürüyerek o günleri yaşamak ve yaşatmak amacıyla Samsun Valiliği himayelerinde Anma Yürüyüşü yapan gençler Kavak ilçesine ulaştı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun Valiliği himayelerinde Türkiye Dağcılık Federasyonu, OMÜ, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuzmayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile birlikte 23-25 Mayıs tarihleri arasında Samsun -Kavak-Havza arasında başlayan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü'ne katılan gençleri Kavak'ta çadır kurup konakladıkları alanda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile "Hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Kamp alanında öğrencilerle sohbet eden Başkan Sarıcaoğlu, Kavak'ın Milli Mücadele içinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Sarıcaoğlu, "Samsun'da karaya çıkan Gazi Mustafa Kemal Milli Mücadele'nin ilk ateşini yakmak için Anadolu'ya geçerken ilk uğrak yeri Kavak ilçemiz olmuştur. Burada kendisini karşılayanlar arasında bulunan Canbolat oğlu Ekrem Bey, 'Şu saniyeden itibaren iki yüz adamımla emrinizdeyim Paşam' demiştir. Yani Kurtuluş Savaşı'nın ilk hareketinin başladığı yer Kavak olmuştur. Atatürk, Kavak'tan 'Ben Havza'ya gidiyorum. Sizler hemen bir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurunuz. Bana da bilgi iletiniz. Vatanın kurtuluşu için birleşmek şarttır' dedikten sonra vedalaşarak ayrılmış, Canbolat oğlu Ekrem Bey'de Mustafa kemal Paşa'yı emrindeki atlılar ile birlikte Havza'ya kadar yolcu etmişlerdir" dedi. - SAMSUN

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun, Milli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 12. Anma Yürüyüşü - Son Dakika


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