Uluslararası Adalet Divanı: "İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için acil ve etkin adımlar atmalı."
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda acil ve etkin adımlar atması gerektiğini belirtti. Lahey'deki mahkeme, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı hafifletmesi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlaması çağrısında bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı: " İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için acil ve etkin adımlar atmalı." - LAHEY
Kaynak: İHA