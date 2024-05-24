Uluslararası Adalet Divanı, Refah Sınır Kapısı'nın derhal açılmasını emretti
Uluslararası Adalet Divanı, yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın derhal açılmasına hükmetti. Karar, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını kolaylaştıracak ve bölgedeki insani krizi hafifletecektir.
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24.05.2024 17:38:33. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı, Refah Sınır Kapısı'nın derhal açılmasını emretti - Son Dakika
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