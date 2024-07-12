Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşme yaptı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, görüşmede TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini sunduklarını belirtti. Davutoğlu ise mülteci sorunlarının çözümü için Göç Bakanlığı kurulması gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 18:54
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Misafirperveliğinden dolayı Davutoğlu'na teşekkürlerini ileten Özdağ, görüşmede Davutoğlu'na, TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin hukuken yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini bir dosya halinde sunduklarını belirtti.

Davutoğlu da Özdağ'dan gelen teklif üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin mülteci politikalarına değinen Davutoğlu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç Bakanlığı kurulması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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