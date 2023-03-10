Ümit Özdağ, 'Ata İttifakı'nı açıklayacak - Son Dakika
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Ümit Özdağ, 'Ata İttifakı'nı açıklayacak

10.03.2023 13:20
Ümit Özdağ, 'Ata İttifakı'nı açıklayacak

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Özdağ, toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacak. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

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