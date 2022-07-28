Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine dair canlı yayında toplantı yaptı. Burada gençlere akılalmaz bir çağrıda bulunan Özdağ'a sosyal medyada büyük tepki yükseliyor.

GAZİNO İDDİASI ASILSIZ ÇIKINCA ÇITAYI YÜKSELTTİ

Dün Gaziantep'te Suriyelilerin gazino işlettiğini ve Türkleri almadığını iddia eden sonrasında gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını silen ve herhangi bir tekzip yayınlamayan Özdağ, şimdi de gençlerden Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini talep etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SEÇİM GÜNÜ SÖZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Genç yaşta olanlardan büyük bir destek aldığını öne süren Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Türk geçlerine tekrar Kilis'ten teşekkür ediyorum. Fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Annenizi ve babanızı da ikna edin. Diyorlar ki evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz seçim günü eve kilitleyin, oy kullanmasınlar."