Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir

05.05.2022 17:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın adını duyunca sinirlerine hakim olamadı. Özdağ hakkında yöneltilen soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Sormayın, burayı terk ederim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriyeli mültecileri konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya sinirlenen Soylu, sert ifadeler kullandı.

"HAYVANDAN AŞAĞI BİRİDİR"

Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi.

"HAYSİYETSİZ ADAM"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir - Son Dakika
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