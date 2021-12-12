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Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi - Son Dakika

Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi

12.12.2021 10:03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akit TV'de katıldığı canlı yayının ilerleyen dakikalarında yanında getirdiği Atatürk heykelini masaya koyarak "Bundan sonra böyle devam edelim" dedi. Bu sırada sunucunun yaşadığı şoku uzun süre atlatamadığı kameralara yansıdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün Akit TV'de yayınlanan Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'un konuğu oldu. Ancak yayına, Özdağ'ın Atatürk heykelli protestosu damga vurdu.

Özdağ, programda İstiklal Mahkemeleri'nden bahsederken, program sunucusu Muharrem Coşkun "Hukuksuz" diyerek araya girdi.

"BUNDAN SONRA BÖYLE DEVAM EDELİM"

Özdağ, bunun üzerine İstiklal Mahkemeleri'ni savunurken, "İstiklal Mahkemeleri hukukluydu. İstiklal Mahkemeleri hukuk mahkemeleriydi" dedi. Coşkun'un itirazları devam edince Özdağ, "Konuşmanın burasına geldiğimizde yapmamız gereken bence şudur" diyerek yanında getirdiği Atatürk'ün büstünü masaya koydu.

"Bundan sonra böyle devam edelim" diyen Özdağ, konuşmalarına Atatürk büstüyle devam etti.

"SİZİN GİBİ BİR BİLİM İNSANI BUNA GEREK DUYAR MI?"

Coşkun daha sonra Özdağ'a dönerek "Sizin gibi bir bilim insanı hakikatten buna gerek duyar mı?" diye sordu. Özdağ ise tartışmayı şu sözlerle noktaladı:

"Ben gerek duymuyorum siz duyuyorsunuz. Ben bilim insanıyım ama önce Türk'üm. Ondan sonra bilim insanıyım."

Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mahkemeleri, Muharrem Coşkun, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi - Son Dakika
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