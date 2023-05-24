Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti kurmayları toplantı kararı aldı: Tavrımızı açıklayacağız - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti kurmayları toplantı kararı aldı: Tavrımızı açıklayacağız

24.05.2023 14:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Yeşil Sol Parti ve HDP ise son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Yapılan açıklamada, "Ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaparken iki parti arasında 7 maddelik bir de protokol imzalandı.

"YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları ve seçimde kendisine destek veren partilerin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. HDP ve Yeşil Sol Parti tarafından yapılan duyuruda, "Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (8)
  • kanki kanki: Kim Kime Napıyo Belli Değil... Bu Cephede... Cevap Yaz 95 7 Yayından Kaldır
  • Yılmaz Güngördü: Aman her kafadan bir ses çıkıyor enfilasyona bakın oy atın gecinebiliyormusunuz Cevap Yaz 36 26 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Hikaye, emir gelen yer aynı. Cevap Yaz 142 21 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti kurmayları toplantı kararı aldı: Tavrımızı açıklayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti kurmayları toplantı kararı aldı: Tavrımızı açıklayacağız - Son Dakika
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