Ümit Özdağ-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinden sonra hareketli anlar yaşanıyor! K24 muhabiri, alandan kovuldu - Son Dakika
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Ümit Özdağ-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinden sonra hareketli anlar yaşanıyor! K24 muhabiri, alandan kovuldu

24.05.2023 13:02

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın gerçekleştireceği basın açıklamasını takip etmek isteyen K24 muhabiri, Zafer Partili bir görevli tarafından bölücü yayın yaptığı ileri sürülerek engellendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçen Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik." dedi.

KÜRSÜYE BİLE YAKLAŞTIRMADILAR

Toplantı öncesinde ise hareketli dakikalar yaşandı. Gazeteciler Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nu beklerken, Zafer Partili görevliler K24 muhabirinin kürsüye mikrofon koymasını engelledi. Olanlara anlam veremeyen muhabir, "Biz işimizi yapıyoruz tamam mı?" diye seslenerek kameramanıyla birlikte alandan ayrıldı.

YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Hani diyordunuz basin susturuluyor basın özgürdür susturulamaz diye şimdi yaptığınız nedir ama oldumu herkes yanlış anladı k24 ekibine locadan yer ayırmışlar basın susturulamaz diyen Kılıçdaroğlu basını kovmaz ki Cevap Yaz 14 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinden sonra hareketli anlar yaşanıyor! K24 muhabiri, alandan kovuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinden sonra hareketli anlar yaşanıyor! K24 muhabiri, alandan kovuldu - Son Dakika
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