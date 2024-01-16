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Ümit Özdağ: Yetişmiş ve iyi eğitim almış Türk gençleri Türkiye'den gitmemeli - Son Dakika
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Ümit Özdağ: Yetişmiş ve iyi eğitim almış Türk gençleri Türkiye'den gitmemeli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de yetişmiş ve iyi eğitim almış gençlerin ülkeyi terk etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, bu vatanı babalarımızdan ve dedelerimizden aldığımız gibi evlatlarımıza emanet etmek ve sahip çıkmakla olacağını söyledi. Özdağ, gençlerle bir araya geldiği toplantıda Türk gençliğine teşekkür ederek, onların zaferin programını ve teşhislerini diğer toplum kesimlerine de anlattıklarını belirtti.

Ümit Özdağ: Yetişmiş ve iyi eğitim almış Türk gençleri Türkiye\'den gitmemeli
16.01.2024 - 19:58,  Güncelleme: 19:58
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yetişmiş ve iyi eğitim almış Türk gençlerinin Türkiye'den gitmemeleri gerektiğini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımıza bir borcumuz var. Bu vatanı babalarımızdan ve dedelerimizden aldığımız gibi evlatlarımıza emanet etmek. Bu vatana, bu ülkeye sahip çıkmakla ve bu ülkenin önündeki zorlukları kaldırmak için mücadele etmekle olur." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Osmaniye'de bazı ziyaretlerde bulundu. Partisinin Kadirli ilçesindeki programlarının ardından il başkalığının açılışına katılan Özdağ, OTSO'da gençlerle bir araya geldi. İyi eğitim alarak yetişmiş gençlerin ülkeyi terk etmemeleri gerektiğini kaydeden Özdağ, şunları söyledi:

"Ben uzun seneler yurt dışında yaşamış bir insan olarak sizlere şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi ülkenizde olmak gibisi asla yoktur. Kendi ülkenizde yaşamanın onuru, rahatlığı asla yoktur. Sosyal medyada dolaşırken, yıllarca yurt dışında yaşamış bir bayan sanatçının Türkiye'ye geldikten iki gün sora yaşadığı deneyimi anlattığı kısa bir video izledim. Diyor ki; 'Evden ayağıma terliklerimi giyip bakkala gitmek üzere çıktım ve merdivenlerden aşağı inip tam kapının önüne gelince, birden kendi ülkemde olduğumu ve başka hiçbir ülkede yaşadığım bu kadar rahat hareket edemeyeceğimi anladığım. Oturdum merdivenlerde ağladım.' diyor. Evet, insanın kendi ülkesinde yaşaması böyle bir şeydir. Onun için bize bu güzel ülkeyi, büyük fedakarlıklar sonucu bırakan, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımıza bir borcumuz var. Bu vatanı babalarımızdan ve dedelerimizden aldığımız gibi evlatlarımıza emanet etmek. Bu vatana, bu ülkeye sahip çıkmakla ve bu ülkenin önündeki zorlukları kaldırmak için mücadele etmekle olur. Biz Türk gençliğini ikna etmek için ne söyledik, onlara diğer partiler gibi belirli politikalar mı önerdik, size 'bedava internet vereceğiz, ucuz bilgisayar mı vereceğiz' dedik, hayır. Biz aslında Türk gençliğine ayrı hiçbir şey söylemedik. Biz Türk Milleti'ne bütün millete seslendik, en erken siz Türk gençleri anladınız. Şimdi Türk gençliği anladığını anelelerine babalarına, teyzelerine, amcalarına anlatıyor. Böylece zaferin programı zaferin teşhisleri diğer toplum kesimleri diğer yaş gurupları tarafından da anlaşılır hale geliyor. Bunun için ben Türk gençliğine teşekkür ediyorum. Partinin kuruluş toplantısında şöyle söylemiştik; biz Türk gençliğine Z Kuşağı demiyoruz. Biz Türk gençliğine Atatürk'ün dediği gibi, 'Ey Türk gençliği' diye hitap ediyoruz ve bu hitabımızın da karşılık bulduğunu da mutlulukla görüyoruz" dedi.

Özdağ, konuşmasının ardından gençlerden gelen soruları cevaplandırıp, Belediye Başkan Adayı Atakan Ertuğ'a destek vermelerini istedi. Özdağ, bir alışveriş merkezinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA
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