Ümit Özdağ, Zafer Partisi\'nin Ödemiş ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.
Hürriyet Caddesi'ndeki açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirtti.
Kendisini karşılayan partililere teşekkür eden Özdağ, şöyle konuştu:
"Türkiye'de bir Zafer dalgası görünüyor. Hiçbir siyasi parti böyle sevgiyle karşılanmıyor ve bu sevgi bizim kişiliğimize yönelik bir sevgi değil aslında, bizim Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmamız, bizim Türk insanının hakkını savunmamızdan kaynaklanıyor. İnsanlar bundan dolayı şükran duyuyorlar. 'Siz bizim sözümüz, sesimiz oluyorsunuz.' diyorlar."
Özdağ, parti binasındaki incelemelerinin ardından seçim otobüsünden halkı selamladı.
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