Politika

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal'a destek artarak devam ediyor. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ve yönetimi Muratpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Uysal'ı ziyaret etti ve "Hep destek, tam destek" açıklaması yaptı.

Başkan Uysal, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ve yönetimini ağırladı.

Yalçın, Seçim koordinasyon Merkezinde yerel seçimlerde Uysal'ı destekleyeceklerini söyledi. Yalçın, Başkan Uysal'ın Avrupa'nın en büyük sivil toplum merkezi olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'ni (ASSİM) Antalya'ya kazandırmış olmasından mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

Başkan Uysal, Seçim Koordinasyon Merkezinde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve üyeleriyle de bir araya geldi. Kendisine yapılan ziyaretlerin ardından Uysal seçim çalışmaları kapsamında Güllük Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Başkan Uysal, Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN), Atatürk Park ve Bahçeli taksi duraklarını da ziyaret etti.

Başkan Uysal, Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ndeyse Antalyaspor Kulübü Dernek Başkanı Aziz Çetin'i ziyaret etti. Ziyareti sırasında Uysal, fedakarca görev yapan yöneticilere ve Antalyaspor'a başarılar dilediğini söyledi. Antalyaspor'un başarılı bir süreç içinde olduğunu dile getiren Başkan Uysal "İmkanlar ölçüsünde Antalyaspor'umuzu desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Çetin ise Başkan Uysal'a "Ne zaman sıkışsak kapınızı çalıyoruz" diyerek teşekkür etti.

Yapılan ziyarette Yeniyol Partisi Genel Başkanı Hasan Güral, Osmanlı Partisi Genel Başkanı Habip Geleş, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Hakkı Kargın, İYİ Parti yönetiminden istifa ederek yaklaşık 150 partiliyle CHP'ye katılan eski İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Erdal Özçivi, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şükrü Güneri ve Mahir Oktay ve parti üyeleri de yer aldı. - ANTALYA