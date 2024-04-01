Ümit Uysal, Antalya\'da yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi

Antalya'da yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal, belediyede meşaleler, kırmızı karanfiller ve konfetilerle karşılandı. Başkan Uysal, "1 Nisan 2024'te başlayan şehrimizin ve Türkiye'mizin yeni aydınlık süreci kutlu olsun" dedi.
Antalya'da kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 62,4'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen Uysal, yeni dönemin ilk iş gününde belediye fuayesinde büyük coşkuyla karşılandı. Eşi Ümran Uysal'ın eşlik ettiği Başkan Uysal, konuşmasına "1 Nisan 2024'te başlayan şehrimizin ve Türkiye'mizin yeni aydınlık süreci kutlu olsun" diyerek başladı.
Başkan Uysal, "Cumhuriyetimiz çok önemli ve çok özel. Seçim döneminde sık sık konuştuk. Herkesin bir tane ülkesi oluyor ve o ülkenin sınırları, herkesin kendi refah sınırları, kendi demokratik yaşam sınırları, kendi yaşam kalitesi sınırları oluyor. Dolayısıyla herkesin kendi ülkesini yükseltmek hem kendi yararı için çok gerekli hem de bir manevi ödev. Gelecek nesillerimizin selameti için çok gerekli" diye konuştu.
Ama Türkiye iktisadi kriz yaşarken sandıktan çıkan tercihlerin kendilerine çok önemli bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Uysal, şöyle konuştu:
"Bu kritik dönemi hem ülkemiz için hem kendimiz için sağ salim, dip diri, dimdik atlatacağız. 31 Mart'ta vatandaşımızın tercihi bize bu konuda çok güçlü bir görev, çok güçlü bir misyon yüklemiştir. Bu yıllar olağanüstü mücadele yıllarıdır. Bu yılları düzgün, demokratik, aydınlık, paylaşan, üreten, kazanan bir Türkiye'ye çevirmek hepimizin elindedir. Bu mücadele devam edecektir. Mücadelemizde yolumuz açık olsun. Emek veren bütün arkadaşlarımın alın terlerine, gönüllerine, emeklerine sağlık. Varlıklarına sağlık. Yol arkadaşlıkları için, dostlukları için, dayanışmaları için hem siyasi arkadaşlarıma hem mesai arkadaşlarıma hem yol arkadaşlarıma, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Yaşasın Türkiye." - ANTALYA
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
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MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
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