Umman Bakanı'ndan Hürmüz Boğazı Açıklamaları

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad al-Busaidi, Fransız Monte Carlo Doualiya radyosuna verdiği röportajda, "Boğaz ve uluslararası kabul görmüş deniz yollarının mayın tehlikesinden arındırılmasının sorumluluğu öncelikle İran'a aittir" dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad al-Busaidi, Fransız Monte Carlo Doualiya radyosuna röportaj verdi. Seyid Bedir bin Hamad al-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti uygulanması iddialarına değinerek, "Boğaz ile ilgili tüm mutabakatlar uluslararası hukuk çerçevesinde kalmalıdır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlıyız ve İran ile de herhangi bir düzenlemenin bunun dışına çıkmayacağı konusunda bir mutabakat var. Umman, uluslararası hukuk kuralları çerçevesine bağlı kalmaya devam ederken, boğazdan geçen gemilere ücret uygulanmasını desteklememektedir" dedi. Ummanlı bakan, denizcilik, çevresel ve seyir güvenliği hizmetleri kapsamında ücretlendirmeye ise açık olabileceklerini belirtti. Seyid Bedir bin Hamad al-Busaidi, bahsi geçen hizmetler için alınabilecek ücretlerin gönüllü olarak faydalanan ülkeler ve şirketlerle görüşülerek belirlenebileceğini aktardı. Al-Busaidi, bu konuda Malakka Boğazı ve Singapur Boğazı gibi mevcut modellerden yararlanılabileceğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Umman ile birlikte Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesine yönelik iş birliği açıklamasına da değinen Seyid Bedir bin Hamad al-Busaidi, "Boğaz ve uluslararası kabul görmüş deniz yollarının mayın tehlikesinden arındırılmasının sorumluluğu öncelikle İran'a aittir" ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, talep edilmesi halinde bölgesel ve uluslararası çabalara katkı sağlamaya açık olduklarını da belirtti. - MASKAT