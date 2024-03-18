Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye'de iftar programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye'de iftar programına katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye\'de iftar programına katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de iftar programına katıldı. İftar öncesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiler ve daha sonra AK Parti ilçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiler. İftar yemeğinde Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve önerilerini dinledi.

18.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:15
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye'de iftar programına katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de seçim çalışmaları kapsamında Alemdağ Caddesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Yıldırım ve Ünal ziyaretlerin ardından AK Parti ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından, Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine katıldılar. İftarını burada yapan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile sohbet etti ve vatandaşların önerilerini dinledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye'de iftar programına katıldı - Son Dakika

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