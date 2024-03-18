Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Ümraniye'de iftar programına katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de seçim çalışmaları kapsamında Alemdağ Caddesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Yıldırım ve Ünal ziyaretlerin ardından AK Parti ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından, Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine katıldılar. İftarını burada yapan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile sohbet etti ve vatandaşların önerilerini dinledi. - İSTANBUL
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Akarca, Türk milletinin, istiklali ve istikbali uğrunda inanç, azim ve kararlılıkla mücadele göstererek 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, işçi kıyımı iddialarına yanıt vererek, çalışanların haklarını koruyacaklarını ve adaletsizlikleri gidereceklerini belirtti.
Yalova Altınova ilçesinde mevcut mahalle muhtarları ile muhtar adayları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Altınova Belediyesi Zabıta Personeli Yavuz Sazil'in organizasyonuyla gerçekleşen buluşmada, muhtarlar ve adaylar seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesini temenni etti.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de iftar programına katıldı. İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, önerileri dinledi.
Adana'da Seyhan polisi silah ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine yaptığı operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirdi. Yakalanan şüpheli, silahların kendisine ait olmadığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşmasında söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın, tüccarın ve sanayicinin sorunlarını dile getirerek, sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşması için Malatya'ya hassasiyetle yaklaşılmasını talep etti.
Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde meydana gelen muhtarlık seçimiyle ilgili silahlı kavga olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın failleri arasında mahalle muhtarı da bulunuyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda birçok silah, kaçak sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, ilçede spor tesisleri ihtiyacına ilişkin, 'Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız.' dedi. Alp, bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu belirterek, gençlerin başarılarını ödüllendirmek ve spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmek gerektiğini vurguladı. Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini ifade eden Alp, genç sporculara başarılar diledi ve toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe Beypazarı Belediyesi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte mehteran takımı eşliğinde şehitlik ziyareti yapıldı ve dualar edildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Elban, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti ve Çanakkale ruhunun mirasa sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.
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