Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Roman vatandaşlar ile iftar yemeğinde buluştu
İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından Roman vatandaşlara yönelik iftar organizasyonu düzenledi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde ilçe genelinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek oruç açtı. Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gençler ile buluştu.
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AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, mazlum olan ve işgalci olan tarafların olduğunu belirtti. Özboyacı, Türkiye'nin görüşlerini uluslararası platformlarda dile getirerek, Gazze'deki duruma sonuç çıkması için mücadele ettiklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, araçlar, para ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Yenişehir Heykel Meydanı'ndaki halk buluşması mitinge dönüştü. Binlerce vatandaş meydanda toplanarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde Bozbey'i karşıladı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Işın, güvenlik güçlerine vatandaşın can ve mal güvenliği için gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Ramazan ayının suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağladığını belirten Vali Işın, bu durumu inceleyerek paylaşacaklarını söyledi. Programa Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı da katıldı.
Erzincan merkezde 418 sandıkta 113 bin 831 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili olarak yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Moiz M. liderliğindeki şüphelilerin mali sıkıntı yaşayan kişilere yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtılarak kredi sağlama vaadinde bulundukları ve faiz karşılığında borç verdikleri tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere dijital mektup göndererek İstanbul'un deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 1 Nisan'dan itibaren depreme hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Kurum, deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceklerini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal bölgelerde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla belediyeye ait 6 adet toplu taşıma aracı ile hizmet vermeye başladı.
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