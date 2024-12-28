ÜNİDES'e Yoğun İlgi - Son Dakika
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Politika

ÜNİDES'e Yoğun İlgi

ÜNİDES\'e Yoğun İlgi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, ÜNİDES'e başvuruların arttığını ve projelerin değerlendirildiğini açıkladı.

28.12.2024 13:54
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programını (ÜNİDES) olan ilgi gün geçtikçe artıyor, bunu görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız, projelerin değerlendirmelerini yapmaya başladılar" dedi.

Üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlanması amacıyla uygulanan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ÜNİDES, ikinci döneminde 998 başvuru alarak rekor kırdı. Proje kapsamında yapılan başvuruların 362'si ulusal projelerden oluşurken, 636'sı yerel düzeydeki projeler olarak kaydedildi. En fazla başvuru yapılan iller; İstanbul, İzmir ve Bayburt oldu.

"ÜNİDES'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor"

ÜNİDES projesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "ÜNİDES'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor, bunu görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız, projelerin değerlendirmelerini yapmaya başladılar. Elimizden gelen en kısa sürede tüm başvuruları değerlendirip gençlerimizin projelerini bir an önce hayata geçirmenizi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, gençlerin proje üretme konusundaki heves ve katılımlarının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını da vurguladı.

ÜNİDES 3. Dönem Başvuruları Şubat 2025'te yapılabilecek

ÜNİDES'in üçüncü dönem başvuruları, 03-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençler, projelerini hayata geçirmek için başvurularını yapabilecek.

ÜNİDES ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan destek ve fırsatlardan yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerel projelerde 50 bin liraya kadar, ulusal projelerde ise 100 bin liraya kadar ayni destek sağlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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