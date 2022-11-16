Vedat Milor altılı masayı fena tiye aldı: Acele etmesinler, Ekmeleddin Bey'den de az oy alacak birini bulabilirler

Sosyal medyada çeşitli konularda yaptığı anketlerle dikkat çeken ünlü gurme ve gastronomi yazarı Vedat Milor altılı masayı fena tiye aldı. İki ay önceki gibi Twitter hesabından seçim anketi yapan Milor, "Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz?" diye sorarken, Altılı Masa'ya çok konuşulacak göndermede bulundu.

"6'LI MASA ACELE ETMEMELİ"

Altılı masanın acele etmemesi gerektiğini söyleyen Milor, "Muhtar Kent çok saygı duyduğum biri. Kariyeri ve başarıları tartışılamaz. Ancak 6'lı Masa acele etmemeli. Ondan daha az oy alacak birini bulabileceğini düşünüyorum. Eğer biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey'den de az alacak birini bulabilirler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milor'un henüz bitirmediği anketinden şu ana kadar çıkan sonuç şu şekilde:

İLK ANKETTEN MANSUR YAVAŞ ÇIKMIŞTI

Ayrıca Vedat Milor'un iki ay önce yaptığı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına yönelik ankette Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i öne çıkarmıştı. Milor'un anketinden birinci çıkan isim büyük farkla Mansur Yavaş olmuştu. Yavaş150 bin kişinin katıldığı anketteki oyların %66.6'sını almıştı. İkinci sıradaki Kılıçdaroğlu ise yüzde 18.2'de kalmıştı. Üçüncü sıradaki İmamoğlu'nun oy oranı %12.6, Akşener'in oy oranı ise %2.7 olmuştu.