Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomi Toplantısına Katıldı

Uraloğlu, Gürcistan\'da Ekonomi Toplantısına Katıldı
31.07.2025 18:15
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Bakan Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında iş birliği adımlarını ele aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'da düzenlenen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da düzenlenen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Özellikle Orta Koridor'un etkinliği, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi yönündeki adımlar bölgemizin istikrarı ve refahı açısından büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ayrıca ulaştırma ve altyapı alanında iş birliği anlaşması imzalayarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırdık. İki komşu ve dost ülke olarak ilişkilerimizi ileriye taşıyarak bölgemize barış, güvenlik ve kalkınma bağlamında katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Toplantıda biz ticari ilişkilerimizden tutun bütün iki ülke arasındaki her türlü ilişkiler noktasında değerlendirme yaptık. Elbette özellikle ulaştırma noktasında, bağlantısallık noktasında birçok konuya değindik" dedi.

Toplantıda, karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve iletişim konularını ele alındıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Buradaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz noktasını değerlendirdik. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars arasındaki Orta Koridor'un çok önemli bir parçası olan demiryolunun daha etkin nasıl kullanılabilir olduğunu değerlendirdik. Denizcilik noktasında işbirliği imkanlarını yine değerlendirdik" dedi.

Toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki özellikle turizm alanında neler yapılabileceğini de ele aldıklarını aktaran Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında çok ciddi gelişmiş bir turizm imkanının olduğunu ifade etti. Karayolu taşımacılığında tır geçişlerine dair prosedürler konusunda yapılmış olan anlaşmaların hayata geçirilmesini de ele aldıklarını aktaran Bakan Uraloğlu, Bunların daha pratik uygulanması noktasında birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah bu toplantımız ve aldığımız kararlar ülkelerimiz için hayırlara vesile olur diye temenni ediyorum" dedi. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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