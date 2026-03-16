Uraloğlu: Savaşların Durdurulması İçin Diplomasiye Önem Veriyoruz

16.03.2026 22:21
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İNTES iftarında Orta Doğu'daki savaşları durdurma çabalarını vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen geleneksel İNTES iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Kuzeyimizde yıllardır devam eden bir savaş var. Orta Doğu zaten kendimizi bildik bileli durulmadı ama son süreçte çok daha ciddi bir boyuta geçti. Cumhurbaşkanımız bu savaşların durdurulması noktasında diplomasiyle, ikili ilişkilerle gece gündüz gayret ediyor. Biz dili, ırkı her ne olursa olsun insanların mazlum coğrafyalarda hiç kimsenin kanının akmasına rıza göstermiyoruz. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii bu zorluklar bizim sizlerin iş insanlarımızın bu coğrafyalarda iş yapma zorluklarını da risklerini de beraber getiriyorlar. Ama bunları dediğim gibi yakından takip ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bu savaşlar bitecektir. Biz de hem kendi huzurumuz hem de sizlerin daha iyi iş yapabilmesi noktasında bu kanalları açacağız" diye konuştu.

'ORTA KORİDORU GÜÇLENDİRİYORUZ'

Afrika'da ciddi imkanlar oluştuğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Dünya Bankası 'Mümkünse krediyi biz verelim sizin müteahhitlerinizle iş yapalım' diyorlar. Bu konuda yakın temaslarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Biz sadece ulusal ağlarımızı geliştirme noktasında değil, orta koridoru da güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakın kalkınma yolunun ne anlama geldiğini bugün Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntılardan dolayı çok daha iyi anlıyoruz. İnşallah Zengezur koridorunda, Orta Doğu'daki sükunet hayata geçtiğinde riskleri azaltma noktasında olacağız" dedi.

'KALİTELİ İŞLER YAPIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "Bizim hedeflerimiz var. Bizim 2023 hedeflerimiz vardı. 2028 hedeflerimiz var. 2035, 2053, 2061 hedeflerimiz var. Onları pey der pey hayata geçiriyoruz. Biz iş insanlarımızla, müteahhitlerimizle iş yapmaya devam edeceğiz. Kaliteli işler yapıyoruz. İyi insanlar yetiştiriyoruz. Bu yolda hep beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yine özellikle birkaç sene öncesinde yaptığımız ihalelerle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu biliyorum. Onunla ilgili Hazine Maliye Bakanlığımızın ve kamu ihale kurumumuzun başkanlarıyla yürüttükleri bir çalışmaya biz de destek verdik. AK Parti grubumuza çalışma verildi. Ben de geçen hafta grup başkanımızla görüştüm. İnşallah onu bu önümüzdeki çok da uzamayan bir süreçte hayata geçirerek orada yapılabilir şartları yeniden tesis etme noktasında ya da yapılamaz şartları ortadan kaldırma noktasında bir gayretimiz olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Advertisement
