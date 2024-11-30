Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'daki tünel ve yol projelerini yerinde inceledi.

30.11.2024 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Kanuni Bulvarı- Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından AK Parti Akçaabat 8. İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada partililerle buluşan Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon'da Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Şu anda Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş 3 geliş şeritli olmak üzere bin 970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli'nde bugüne kadar her iki tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdik. Sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşme sağladık. Tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak aç kapa yapılarının da imalatlarına başladık. Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu'nu Trabzon-Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli girişi üstgeçit köprüsünü de tamamladık" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp, Trabzon- Gümüşhane Devlet Yolu'na bağlantısı olacak Kanuni Bulvarı projesine entegrasyonunu sağlayacak Değirmendere Tünel hattının tamamlanmasıyla sahil yoluna bağlantı ve Değirmendere mevkisindeki trafiğin rahatlayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, 43,8 kilometrelik Güney Çevre Yolu'na da değindi. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma işlemlerimiz de sürüyor. Projeyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat- Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliğini sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne geçeceğiz. Ayrıca Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Hava Kirliliği, Yerel Yönetim, Değirmendere, Politika, Ekonomi, Trabzon, trafik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
23:28 Hüseyin Yücel’den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun
23:05 Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde yangın çıktı Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 20:59:36. #1.12#
SON DAKİKA: Uraloğlu Trabzon'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.