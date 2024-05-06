Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlıyor - Son Dakika
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Politika

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail ordusunun Refah'ın doğusuna tahliye emri vermesine tepki göstererek, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Safadi, İsrail'in Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti ve bu durumu önlemek için herkesin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

06.05.2024 18:20
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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail ordusunun Refah'ın doğusuna tahliye emri vermesine tepki göstererek, "Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlanıyor" dedi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye tahliye emri vermesine Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi tepki göstererek, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Safadi, "Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlanıyor. İsrail saldırı tehdidinde bulunurken, Filistinlileri Refah'ı terk etmeleri konusunda uyarıyor. Bunu önlemek için herkes şimdi harekete geçmelidir. Katliamın önlenememesi halinde uluslararası toplum için kara bir leke olarak kalacaktır. Çok fazla katliama izin verildi. Yeter artık" dedi. - AMMAN

Kaynak: İHA

İsrail, Ürdün, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlıyor - Son Dakika

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