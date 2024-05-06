Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlıyor

Politika

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail ordusunun Refah'ın doğusuna tahliye emri vermesine tepki göstererek, "Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlanıyor" dedi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye tahliye emri vermesine Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi tepki göstererek, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Safadi, "Filistinlilere yönelik yeni bir katliam hazırlanıyor. İsrail saldırı tehdidinde bulunurken, Filistinlileri Refah'ı terk etmeleri konusunda uyarıyor. Bunu önlemek için herkes şimdi harekete geçmelidir. Katliamın önlenememesi halinde uluslararası toplum için kara bir leke olarak kalacaktır. Çok fazla katliama izin verildi. Yeter artık" dedi. - AMMAN