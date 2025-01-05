Ürdün Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, beraberindeki üst düzeyli heyetle 6 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Ürdünlü muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.