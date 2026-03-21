Ürdün'e 240 Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika
Ürdün'e 240 Füze ve İHA Saldırısı

21.03.2026 17:50
Ürdün ordusu, İran savaşında 240 füze ve İHA saldırısı olduğuna, 18'inin önlenemediğine açıkladı.

Ürdün ordusu, İran savaşının başlamasından bu yana ülkeye 240 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısının olduğunu, 18'inin önlenemediğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 28 Şubat'tan bu yana devam ederken, İran'ın da misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına saldırıları sürüyor. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ürdün'e doğru ateşlenen füze ve insansız hava araçlarının sayısının 240'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri 222 füze ve insansız hava aracını başarıyla önleyip imha ederken, 18 füze ve insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından önlenemedi" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana İran, Ürdün de dahil olmak üzere ABD varlıklarının bulunduğu bölgedeki birçok ülkeye saldırılar düzenlemişti. Ürdün'de savaşın başlangıcından bu yana herhangi bir ölüm kaydedilmezken, yaralanan 29 kişi hastaneden taburcu edilmişti. - AMMAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Ürdün'e 240 Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika

Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:12:07.
SON DAKİKA: Ürdün'e 240 Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika
