Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde askeri gerilimin önlenmesi gerektiği ifade edildi - Son Dakika
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Politika

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde askeri gerilimin önlenmesi gerektiği ifade edildi

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde askeri gerilimin önlenmesi gerektiği ifade edildi

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği ifade edildi.

04.08.2024 22:17
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Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yüksek. Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşme gerçekleştirdi. Kralı II. Abdullah, bölgede sükunetin sağlanması ve Gazze'deki çatışmanın genişlemesinin önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti. Kral Abdullah, bölgesel gerilimin ve İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sonlandırılmasının önemini vurgulayarak bunların bölgede daha fazla şiddete ve gerginliğe yol açabilecek tehlikeli yansımalarına dikkat çekti. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki insani felakete son verilmesi gerektiğini belirten Kral Abdullah, Ürdün'ün mümkün olan her türlü yolla insani yardım sağlama taahhüdünü yineledi. Kral Abdullah ayrıca 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan iki devletli çözüm temelinde barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk oluşturulmasının gerekli olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Telefon görüşmesinde ayrıca Ürdün ile Fransa arasında çeşitli sektörlerde iş birliğinin artırılması ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

"Askeri gerilimin artması önlenmeli"

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise her iki liderin endişelerini dile getirerek "bölgesel askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini" vurguladığı kaydedildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde askeri gerilimin önlenmesi gerektiği ifade edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde askeri gerilimin önlenmesi gerektiği ifade edildi - Son Dakika
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