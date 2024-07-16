Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Politika

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Kutlamaları

Uşak\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Kutlamaları

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

16.07.2024 04:40  Güncelleme: 04:41
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Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Akşam 19: 30'da Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanında Düzenlenen etkinlikle devam etti.

Etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından Vali Dr. Turan Ergün kürsüye çıkarak konuştu.

Milli beraberlik duygularını vurgulan Ergün "Bundan 8 yıl önce bu millet nasıl meydanlara koşmuşsa, bugün yine 15 Temmuz'u unutturmamak, hatırlatmak, aynı acıyı gelecekte bir daha yaşamamak için geçmişten ders almak için yine Uşak'ımızın meydanlarında, Türkiye'nin bütün illerinin meydanlarında bu güzide günü hem anıyor, hem hatırlatıyor. Hem hatırlıyor, hem de unutmuyor. Bu vatanı bize vatan kılan Kurtuluş Savaşı'nın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Şavaşı'mızın bütün şehitlerine, tarihteki bu milletin vermiş olduğu bütün şehitlere 15 Temmuz'da canını feda eden bütün şehitlerimize ve tabii ki bu ülkeyi kurduktan sonra terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında her alanda fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Uşaklı hemşehrimiz Mehmet Çetin'e Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sergilediği oyun gösterisi, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser, 15 Temmuz Belgeseli ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı sela okundu.

Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu.

Öte yandan kentte 50 kişilik gruplarla, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Kutlamaları - Son Dakika

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