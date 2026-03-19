Uşak protokolü bayramlaşma töreninde buluştu

19.03.2026 23:43
Uşak'ta Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine protokol üyeleri bir araya geldi. Uşak Valisi Serdar Kartal, geçmiş yıllardaki trafik kazalarına dikkat çekerek tedbirli olma çağrısında bulundu. Katılımcılar, bayramlarını kutlarken, trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Uşak'ta protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu.

Hasbahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Kartal; "Geçmiş bayramlarda yollardaki yoğunluk nedeniyle birçok aileye ateş düştü. Birçok insanımızı bu kazalarda kurban verdik. Yani ufak, basit dikkat edeceğimiz tedbirlerle bunları önlemek mümkün. Sabırlı, temkinli olmamız lazım. Sevdiklerimizi üzmememiz lazım" dedi.

Vali Kartal'ın ardından konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba vatandaşların bayramını kutlarken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise tüm vatandaşların bayramını kutladığını belirtirken, trafikte olan vatandaşların dikkat olmalarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Kartal, il protokol üyeleri ile bayramlaştı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Polisevi, Trafik, Uşak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
