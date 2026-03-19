Uşak protokolü bayramlaşma töreninde buluştu

Uşak'ta protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu.

Hasbahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Kartal; "Geçmiş bayramlarda yollardaki yoğunluk nedeniyle birçok aileye ateş düştü. Birçok insanımızı bu kazalarda kurban verdik. Yani ufak, basit dikkat edeceğimiz tedbirlerle bunları önlemek mümkün. Sabırlı, temkinli olmamız lazım. Sevdiklerimizi üzmememiz lazım" dedi.

Vali Kartal'ın ardından konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba vatandaşların bayramını kutlarken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise tüm vatandaşların bayramını kutladığını belirtirken, trafikte olan vatandaşların dikkat olmalarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Kartal, il protokol üyeleri ile bayramlaştı. - UŞAK