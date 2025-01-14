Uysal'dan Tatil Ödevi İtirazı - Son Dakika
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Politika

Uysal'dan Tatil Ödevi İtirazı

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MHP'li Uysal, tatilde çocuklara ödev verilmemesi gerektiğini savundu, aileyle vakit geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

14.01.2025 22:21
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MHP Mersin Milletvekili Uysal: "Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim"

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda söz alan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın "Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim" talebinde bulundu.

"Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi"nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim" talebinde bulundu. Uysal, ""Bugün buradan bir baba, bir amca, bir dayı olarak seslenmek istiyorum ve kıymetli öğretmenlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyorum efendim. Lütfen çocuklarımıza ev ödevi vermeyelim çünkü çocuklar eve geliyorlar, dört saat beş saat ev ödeviyle uğraşıyorlar ve aileleriyle geçirecekleri hiçbir vakit olmuyor, hiçbir sevgiyi paylaşamıyorlar ve mutlak surette sadece ezbere dayalı bir eğitim alıyorlar. Onun için, ben de bir baba olarak kızım Elvin'le daha çok vakit geçirmek istiyorum, sevgiyi paylaşmak istiyorum bütün babalar gibi. Hatta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Hocamız da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Hele hele sömestir tatili oluyor, sömestirde de ödev vermeyelim; bırakın çocuklarımız biraz eğlensinler, aileleriyle biraz vakit geçirsinler. Şimdiden çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" dedi.

Uysal\'dan Tatil Ödevi İtirazı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uysal'dan Tatil Ödevi İtirazı - Son Dakika

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