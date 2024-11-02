Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Başarı: 47 Bin Şahıs Tutuklandı

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da katıldığı güvenlik toplantısında yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla gece gündüz mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, uyuşturucunun bu mücadele alanlarının en başında geldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "4 Haziran 2023 yılından bu yana uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanma suçlarından dolayı 47 bin 112 şahıs tutuklandı, 21 bin 173 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 171,1 ton uyuşturucu madde, 88,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 265,3 milyon kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi, toplam 204 narkotik suçlarına ilişkin organize suç örgütünü çökerttik" dedi.

Bakan Yerlikaya, Ordu Boztepe'deki bir otelde katıldığı güvenlik toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak gördüklerinin altını çizen Yerlikaya, "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illetin, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizdendir. Durmadan duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Arz cephesinde, torbacısından zehir tacirine kadar, hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim ediyoruz. Başta geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, bağımlılıkla mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Size bir telefon kadar yakınız"

Okul etraflarındaki Narkotim'lerin sayısını arttırdıklarına dikkat çeken Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkolog, Narko Tır, Narkolog ve UYUMA projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılında 8 milyon 750 bin kişiye bu projeler kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptık. Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var. O da önleyicilik. Yani suçu oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, Uyuşturucuya karşı da, millet olarak, seferberlik ruhuyla, tek vücut mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7'den 70'e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Çünkü, hep birlikte olursak başarabiliriz. Size bir telefon kadar yakınız. Hemen 112'yi arayın ve bize bildirin. Güvenlik güçlerimiz hemen gereğini yapacak, suçluları adalete teslim edecek" ifadelerine yer verdi.

'UYUMA programını cep telefonuna indirin' çağrısı

Yerlikaya, vatandaşların UYUMA uygulamasını telefonlarına indirme çağrısı da yaparak, "Bunu yaptığınızda, bir çocuğumuzun, bir gencimizin kurtarılmasına vesile olacaksınız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ilk savunma hattımız evlerimiz. Mücadele evlerimizden başlıyor. Bu yüzden elleri öpülesi annelerimize de bu mücadelede, büyük görev düşüyor" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu imal, ticareti ve kullanımı suçlarından 47 bin 112 şahıs tutuklandı, toplam 204 narkotik suçlarına ilişkin organize suç örgütü çökertildi"

Ülke genelinde bu kabine döneminde uyuşturucu ile mücadele verilerini paylaşan Yerlikaya, "4 Haziran 2023 yılından bu güne kadar uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanma suçlarından dolayı, 47 bin 112 şahıs tutuklandı. 21 bin 173 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 171,1 ton uyuşturucu madde, 88,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 265,3 milyon kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. Bu dönemde, toplam 204 narkotik suçlarına ilişkin organize suç örgütünü çökerttik. Çökerttiğimiz bu organize suç çetelerinden, 21'i uluslararası, 27'si ulusal, 27'si bölgesel, 129'u ise yerel. Uluslararası kırmızı bülten ile aranan zehir taciri 69 suç örgütü liderini ve üyesini yakaladık. Yaptığımız girişimler neticesinde de ülkemizden yurt dışına kaçan 39 zehir tacirinin ülkemize iadesini sağlandık" diye konuştu.

Programa, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman da katıldı.

Bakan Yerlikaya toplantının ardından ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret ederek, Vali Muammer Erol ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya valilik ziyaretinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i de ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Bakan Yerlikaya, İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlar ile bir araya gelerek, sohbet etti. - ORDU