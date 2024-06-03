Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener'in yeni saç rengi dikkat çekti.

03.06.2024 22:13  Güncelleme: 22:59
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Akşener'in saç rengini değiştirmesi ise hemen fark edildi.

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

İYİ Parti'de genel başkanın değiştiği kurultaydan sonra gözlerden kaybolan Akşener, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve parti yöneticileri eşlik etti.

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

AKŞENER YENİ SAÇIYLA ORTAYA ÇIKTI

Özer Uçuran Çiller ve Mehmet Ayhan Bekar'ın cenaze törenlerinde objektiflere yansıyan Akşener'in, saç rengini değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Meral Akşener, Mehmet Ayhan, Tansu Çiller, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ankara null: ciller geberrr 2 12 Yanıtla
  • Kürşat Oğuz: Meral abla bir varmış bir yokmuş gibi bişey oldu.Çok iddialı bir giriş yaptı fakat beşli masa işini bozdu.. 7 2 Yanıtla
  • Behzat: vala yokluğu hiç belli olmuyor tozlu raflara güle güle. 1 0 Yanıtla

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