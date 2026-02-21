Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler - Son Dakika
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül\'den dikkat çeken sözler
21.02.2026 08:37
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa'nın derinleşen güvenlik krizinden çıkabilmesi ve stratejik özerkliğini güçlendirebilmesi için Türkiye gibi NATO'nun önde gelen askeri aktörleriyle yeniden güçlü ve yapıcı bir işbirliği kurması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uluslararası fikir ve analiz platformu Project Syndicate için "Avrupa Güvenliğinin Türkiye'ye İhtiyacı Var" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Gül makalesinde, değişen küresel güvenlik dinamiklerini ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğini değerlendirirken dikkat çeken çıkışlarda bulundu. Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini yürüttüğü döneme atıfta bulunan Gül, o süreçte bazı Avrupalı liderlerin dürüstlükten uzak tutumlarına bizzat şahit olduğunu dile getirdi.

"BUGÜN AB, TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin üyeliğini engellemek için bir bahane olarak kullanıldığını belirten Gül, "AB, Türkiye'nin adaylık sürecinde yapılan hataları tekrarlamayı göze alamaz. O dönemde tek taraflı kurallar ve siyasi kibir ilerlemeyi raydan çıkarmıştı. Bugün ise ihtiyaç duyan taraf AB'dir." dedi.

"AVRUPA LİDERLERİ BU DEFA DAHA SAMİMİ OLMALI"

Avrupalı liderleri daha dürüst ve samimi bir diyaloğa davet eden Gül, "Bu kez Avrupa liderleri Türkiye ile işbirliği konusunda daha dürüst ve samimi olmalı. Ayrıca Avrupa güvenliğinin dar ulusal çıkarlar peşindeki birkaç AB üyesi tarafından rehin alınmasına izin verilmemeli. Türkiye yalnızca önemli askeri kapasitelere değil, aynı zamanda bölgesel etki alanına ve jeopolitik ağırlığa sahip." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR AVRUPA ÜLKESİDİR"

Türkiye'nin ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çeken eski Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Kültürel, coğrafi, tarihi ve siyasi olarak kıtaya aittir. Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasındaki ilişkiler gergin kalabilir, ancak zorunluluk çoğu zaman buzları eritir. Türkiye Avrupa güvenliğinin doğal bir sütunudur; onsuz yapı eksik kalır." sözlerine yer verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    Tayyip ne derse Abdullah onu yapar. 15 15 Yanıtla
    karabeyaz57 karabeyaz57:
    yapar değil tayyip ne dediyse çıkıyor ab bügün bize muhtaç diyor 17 12
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    Bu vatandaşın söylediği hiçbir lafın benim için bir değeri yoktur . 11 4 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Patronları nederse oda onu söyler. 9 1 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Hepsi Amerika'nın çocuğu 1 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
