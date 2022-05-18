Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti - Son Dakika
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Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti

18.05.2022 13:54
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretleri çerçevesinde Çatak ilçesini ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretleri çerçevesinde Çatak ilçesini ziyaret etti.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Kanispi Şelalesi'nde İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılanan Vali Mehmet Emin Bilmez, Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonuna geçti. Vali Bilmez, burada veda konuşması yaptıktan sonra helallik istedi. Vali Bilmez; programa katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, MHP İlçe Başkanı İlhan Özbek, kurum amirleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlarla tek tek vedalaştı.

Vali Bilmez, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ilçeden ayrıldı. - VAN

Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti
Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti

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Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Hisarcık, Çatak, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Bilmez'den Çatak ilçesine veda ziyareti - Son Dakika


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