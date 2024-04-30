Vali Çeber İHA'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Vali Çeber İHA'yı ziyaret etti

Vali Çeber İHA\'yı ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair konular ele alındı ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Ziyarete Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Gaziantep Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan da katıldı.

30.04.2024 00:20
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Vali Çeber'den İHA'ya ziyaret

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette gündeme dair konular ele alınırken, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarete Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Gaziantep Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan da katıldı.

Kaynak: İHA

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