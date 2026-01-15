Vali Coşkun Denizli'ye veda etti - Son Dakika
Vali Coşkun Denizli'ye veda etti

15.01.2026 11:13  Güncelleme: 11:14
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevi sona eren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yayımladığı mesajla Denizlililere teşekkür etti. Görev süresi boyunca "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Vali Coşkun, "Devletin insan için var olduğu bilinciyle hareket ederek çalışmalarımızı vatandaş odaklı, sevgi ve saygı temelinde yürütmeye özen gösterdik" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yayımladığı veda mesajıyla Denizli halkına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. 7 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan atama sonucunda yaklaşık iki buçuk yıldır sürdürdüğü Denizli Valiliği görevinin sona erdiğini belirten Coşkun, Denizli'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Denizli'nin tarihi, kültürel zenginliği, sanayi gücü ve turizm potansiyeline dikkat çeken Vali Coşkun, "Denizli'de görev yapmak, benim için her zaman büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Görev süremiz boyunca; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla, devletin insan için var olduğu bilinciyle hareket ederek çalışmalarımızı vatandaş odaklı, sevgi ve saygı temelinde yürütmeye özen gösterdik. Her bir hemşehrimizin derdiyle dertlenmeyi, sevincini paylaşmayı asli bir görev bildik. Şehrimizin kalkınması adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, insan odaklı hizmet anlayışını ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı her şeyin üzerinde tuttuk. Bu kadim şehre hizmet etme imkanını şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hizmet yolculuğumuzda desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, mülki idare amirlerimize, belediye başkanlarımıza, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, iş dünyamıza, basın mensuplarımıza, hayırseverlerimize ve bilhassa şehit ailelerimiz ile kahraman gazilerimize minnettarım. Gök kubbede hoş bir sada bırakabilmiş olmak ümidiyle; gönlümde daima özel bir yere sahip olacak Denizli'den ayrılırken hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerimi kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Yerel Haberler, Politika, Denizli, Valilik, Son Dakika

