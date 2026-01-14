Vali Çiçekli görevine başladı

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Ardahan'da görevine başladı.

Vali Çiçekli'yi valilik bahçesinde öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Karşılama programında protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, esnaf, vatandaşlar, STK ve oda temsilcileri hazır bulundu. Makamına geçerek görevine başlayan Vali Çiçekli burada yaptığı açıklamada, "Allah hayırlı eylesin, bizi buraya, burayı bize hayırlı eylesin. Sizlerle beraber olmak, birlikte olmak, beraber milletin derdiyle dertlenmek, heyecanıyla heyecanlanmak bizi gerçekten mutlu edecek. Amacımız, emelimiz, bütün meslek hayatımızda olduğu gibi bu millete hizmet etmektir. Mükafatını da yalnız ve sadece Kak Teala'dan ummaktır. Bu dilek ve bu niyaz ile Bismillah diyerek göreve başlıyoruz. Basın aracılığıyla da bütün şehrimizi, ilimizin mensuplarını, kardeşlerimizi, Ardahanlı hemşehrilerimizi en kalbi duygularımızla, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. ve hoş bulduk diyoruz" dedi. - ARDAHAN