Valilikten vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul\'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım

Politika

İstanbul Valiliği, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla İstanbullulara çağrı yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"HADİ İSTANBUL'UMUZU ŞANLI BAYRAĞIMIZLA DONATALIM"

Valiliğin paylaşımında, "Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım. Cennet vatanımızı, emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat... Bağımsız Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız. Başaramayacaksınız." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK VE KIZILAY LOKMA DAĞITTI

Öte yandan İstanbul Valiliği ve Kızılay tarafından Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camisi ve Yahya Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için lokma ikramında bulunuldu. Vatandaşlara, namazın ardından mobil araçtan çay ve lokma verildi.

Cuma hutbesinde ise FETÖ'nün dini, milli ve manevi değerleri istismar ederek vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletin bekasına kastettiği vurgulandı, ne kadar tehlikeli bir yapı olduğu anlatıldı. Namaz sonrasında darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için dua edildi.