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Van Akademik Meslek Odaları Platformu İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi - Son Dakika

Van Akademik Meslek Odaları Platformu İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi

07.01.2022 23:11
Van Akademik Meslek Odaları Platformu İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi

Van Akademik Meslek Odaları Platformu, İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi.

Van Akademik Meslek Odaları Platformu, İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi.

Aralık ayı toplantısını değerlendirmek amacıyla bir araya gelen Van Akademik Meslek Odaları Platformu, kentin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini masaya yatırdı. Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) düzenlenen toplantıya Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, Van- Hakkari Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, Van-Bitlis-Hakkari Eczacılar Odası Başkanı H. Fikret Baransel, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yakup Akgül, Elektrikler Mühendisleri Odası Başkanı Murat Aydıncıoğlu, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ümit Sarı, İç Mimarlar Odası Başkanı Nazdar Deniz Demirhan, Peyzaj Mimarları Odası Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Aytin ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Mahmut Geyik katıldı.

Ekonomik göstergeler çerçevesinde Van ve bölgedeki ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca havayolu ulaşım sorunu ile son dönemde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından imar harçlarına yapılan zamların görüşüldüğünü belirten Van SMMMO Başkanı ve Akademik Meslek Odaları Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Şahin, "Oda başkanlarının değerlendirmeleri sonucu yapılan tespitler neticesinde ülkemizdeki ekonomik göstergelerin, enflasyonun, dövizin dalgalanması bölgemizdeki yaşam standartlarını ciddi anlamda etkiledi. Özelikle sağlık ve turizm başta olmak üzere istihdamda, sanayide, üretimde, tarımda, hayvancılıkta, Kapıköy Sınır Kapısı ve daha bir çok alanda devletin desteklerine ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda ilimizin özel teşviklerle desteklenmesi gerektiği görüşüne varılmıştır. Yine ekonomik değerlerin ve yatırımların sağlıklı inşası için, hukuk ve güven ortamının tam anlamıyla inşa edilmesi gerektiği görüşündeyiz. İlimizde havayolu ulaşımında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Hem seferlerin aza indirilmesi hem de fahiş fiyatlarla seferlerin düzenlendiğini görmekteyiz. Bunun takipçisi olacak ve bu sorunun giderilmesi için yetkililerle görüşmeler yapılacaktır. Yine Van Büyükşehir Belediyesinin imar harçları ile ilgili süreç takip edilecektir" dedi. - VAN

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İbrahim Şahin, Hakkari, Aralık, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van Akademik Meslek Odaları Platformu İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Akademik Meslek Odaları Platformu İlin ve bölgenin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi - Son Dakika
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