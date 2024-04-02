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Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir - Son Dakika
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Politika

Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir

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Van'da İl Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Böylece başkanlık AK Parti'nin adayına geçti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir" dedi.

02.04.2024 17:26  Güncelleme: 17:30
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Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. Kararın ardından Van'da olaylar çıkarken dikkat çeken bir değerlendirmede HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'dan geldi.

"HALK İRADESİNİN GASP EDİLMESİDİR"

Ramanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur" ifadelerine yer verdi.

İşte Serkan Ramanlı'nın o açıklamaları;

Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
Van\'da başkanlığın AK Parti\'ye geçmesine HÜDA-PAR\'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir

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Son Dakika Politika Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Malata Almanya: Akp’yi desteklemem ama olması gereken olmuş. Kimse bu vatanın çocuklarını şehit edenin heykelini dikerim diyeni Türkiye cumhuriyetinin bir ilinde başkan yapamaz. 158 154 Yanıtla Nihat Salman: o zaman YSK en başından izin vermiyecekti 179 19
  • Feride Canlı: Bence yerinde bir karar, Van belediyesi duyduğum kadarı ile bütçesi fazla. Devlet kendi eli ile terör e destek mi verecek sandınız. Yarın Diyarbakır da da aynısı olur. Hazır ol Diyarbakır 100 117 Yanıtla Harun Çelik: Her zaman hazırız ve bekleriz ! 39 32
  • Gokhan ozkan: Turkiyede demokrasi yok !!! 117 59 Yanıtla
  • Selami Karagülle: BİR AK PARTİLİ OLARAK KONUŞUYORUM VAN İL SEÇİM KURLU BU ADAY SİZE ADAYLIK MÜRACATI YAPTIĞINDA BU KİŞİNİN SEÇME YETERLİLİĞİNE SAHİP OLUP OLMADIĞINI NEDEN ARAŞTIRMADINIZ DA SEÇİMDEN SONRAMI AKLINIZA GELDİ ARAŞTIRMA BURDA BÜYÜK BİR PROVAKASYON VAR BURDA GÖREVİ İKİNCİ BİR ADAYA VERMEK YERİNE GEÇİCİ OLARAK KAYYUM ATANIP EN KISA ZAMANDA BAŞKA BİR ADAYLA SEÇİME GİDİLMELİDR 134 22 Yanıtla
  • cemal aslan: Kimse kanundan üstün değil. Yasa ne derse o. 49 62 Yanıtla Burhan Asker: Seninde yasanındaaaaa 46 34
  • Bilal Çoban: seçilen şahıs seçilme yeterliliği taşımıyorsa neden en başından aday gösterildi kesinlikle milletin iradesine darbedir bu yanlıştan derhal dönülmelidir 92 15 Yanıtla
  • fatih uçar: Hüdapar Hakkı söyler ama yine de yaranamaz. 51 42 Yanıtla
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