Van\'da İşten Çıkarılan İşçilerin Hak Arayışı 290 Gündür Devam Ediyor

Politika

Van'da belediyelerden işten çıkarılan işçilerin hak arayışı, soğuk kış şartlarına rağmen yaklaşık 290 gündür kesintisiz devam ediyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı gecesi, DEM Partili belediyeler tarafından çok sayıda işçiye SMS gönderilerek iş akitleri sonlandırıldı. Bunun ardından HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde başlayan eylemler, zamanla Edremit, Tuşba ve Gevaş belediyelerinde işlerine son verilen işçilerin de katılımıyla büyüdü. Şu ana kadar bu belediyelerden yaklaşık 800 işçi işten çıkarıldı. DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde toplanan işçiler, dondurucu soğukta eylemlerini sürdürüyor. Kar yağışı ve sıfırın altında 10 dereceye varan hava sıcaklıklarına rağmen işçiler, haklarını savunmak için 9 ayı aşkın süredir mücadelelerine devam ediyor.

"Dedikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor"

İHA muhabirine konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, eylemlerinin yaklaşık 290 gündür devam ettiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi, VASKİ, İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerinden çok sayıda işçinin ekmeğinden edildiğini ifade eden Akdeniz, "Baştaki bahaneleri personel fazlalığı ve bütçe yetersizliği oldu. Ancak çok ilginçtir ki 800'e yakın arkadaşımızı işten çıkardılar. Aldığımız duyumlara göre, Van genelinde toplamda bin 600'e yakın yeni personel alımı yapıldı. Dedikleriyle yaptıkları maalesef birbirini tutmuyor. Biz burada 9 buçuk aydır eylem yapıyoruz. Hükümet yetkililerimize, devlet büyüklerimize HAK-İŞ olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımız 290 gündür yaz-kış, yağmur-çamur demeden İpekyolu Belediyesi'nin önünde eylemlerini sürdürüyor. Üstelik açtığımız davaları kazanmamıza rağmen bu sefer dosyalar istinafa gönderiliyor ve süreci uzatmak için çeşitli yollar deneniyor" dedi.

"Biz de tam olarak bu yüzden çadır kurduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen ceza sonrası belediye önünde kurulan çadıra dikkat çeken Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Buraya çadır niye kurdunuz?' diyenler şimdi Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurmuş, sabaha kadar bekliyor ve 'Hakkımız ihlal ediliyor' diyorlar. Evet, biz de tam olarak bu yüzden çadır kurduk. Çünkü burada işçi arkadaşlarımızın hakkı ihlal edildi. Bu mağduriyetin bir an önce bitmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Hak, hukuk ve adaletten bahsedenler, şimdi Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurmuş, ateş yakmış etrafında dönüyorlar. Peki, neden bu insanların hakkını düşünmediniz? Neden bu insanların hakkını ihlal ettiniz?" - VAN